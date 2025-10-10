Το Prime Time επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και ανοίγει τον φάκελο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιάννης Σουλιώτης με την κάμερα του Prime Time συναντάει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκαλέσει τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, παίρνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, καταγράφει σημαντικές μαρτυρίες και φέρνει στο προσκήνιο τις άγνωστες πτυχές ενός πολύκροτου σκανδάλου, με φόντο πλασματικούς βοσκοτόπους και ανύπαρκτα ζώα.

O πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μόσχος Κορασίδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος περιγράφουν στην κάμερα του Prime Time την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας απάτης με τους εκατοντάδες εμπλεκόμενους.

Ο Αντώνης Βαγιάνος, πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εστιάζει στους μηχανισμούς συγκάλυψης και στις απειλές που δέχθηκε η εντολέας του όταν ξεκίνησε να ερευνά τις παρατυπίες κατ’ εντολή του τότε προϊσταμένου της και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.

Ο νυν και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Μάκης Βορίδης, μιλούν για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και δίνουν απαντήσεις για τους χειρισμούς των διοικήσεων τους.

Από την πλευρά του, ο παραγωγός και πρώην σύμβουλος του ΥΠΑΑΤ Ανδρέας Στρατάκης, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Χασάπης», απαντάει για τον ρόλο του αλλά και για τα τεκταινόμενα στην Κρήτη – την περιοχή που συνδέθηκε με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων όσο καμία άλλη.

Πηγή: skai.gr

