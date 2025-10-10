Λογαριασμός
Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη Μαρίσσα Λαιμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (Εικόνες)

Η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας που πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου, τελέστηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών 

Σε κλίμα βαθιά οδύνης είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» συγγενείς και φίλοι στη Μαρίσσα Λαιμού. Η κηδεία της τελέστηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Δείτε εικόνες:

Υπενθυμίζεται πως η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας εντοπίστηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, από την οικονόμο της. Το πόρισμα της νεκροψίας ήταν σήψη από τσίμπημα εντόμου.

Οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμού, έχουν προσλάβει δικηγόρους προκειμένου να κινηθούν νομικά κατά του University College London Hospital (UCLH) για ιατρική αμέλεια καθώς έδωσαν εξιτήριο στη 30χρονη, παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης.
 
 

