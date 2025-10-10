Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τρισέλιδη και χειρόγραφη είναι η μυστική διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, που έπεσε θύμα δολοφονίας την περασμένη Κυριακή, μαζί με έναν φίλο του.

Η διαθήκη άνοιξε σήμερα και έχει ημερομηνία σύνταξης 2 Οκτωβρίου - 3 ημέρες δηλαδή πριν τη δολοφονία του.

Στον ανιψιό του η περιουσία

Σε αυτή ορίζονται 3 κληρονόμοι, με βασικό τον γιο του αδελφού του 68χρονου, τον ανιψιό του δηλαδή, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Δεύτερο κατά σειρά κληρονόμο του ορίζει τον 62χρονο επιστάτη του κάμπινγκ ο οποίος και αυτός βρήκε τραγικό θάνατο στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ από τα πυρά του άγνωστου δράστη. Τον άτυχο επιστάτη μάλιστα χαρακτηρίζει ως «Στον φίλο και συνοδοιπόρο μου».

Τρίτος κληρονόμος ορίζεται συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου.

Σαν όρο στη διαθήκη, το θύμα έχει πως, αν πουληθεί το κάμπινγκ, ένα ακόμη άτομο από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον θα τον κληρονομήσει.

«Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου...»

Η μυστική διαθήκη του θύματος που παρουσιάζει το skai.gr ξεκινά ως εξης «Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, καθισμένος να γράψω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου…»

Η διαθήκη που «άνοιξε» σήμερα κλείνει με τη φράση «Αυτά όλα συντάσσω εν πλήρη συνειδήσει και επιθυμώ να ισχύσουν σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου, έχοντας την πεποίθηση ότι έπραξα το σωστό και το δίκαιο με την παρούσα».

Η διαθήκη του 68χρονου ήδη βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που ελπίζουν από την αποκωδικοποίησή της να «δείξει» τον δολοφόνο του διπλού φονικού.

