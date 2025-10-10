Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος λήστεψε οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα, στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.
Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων. Σύμφωνα με τον 57χρονο οδηγό, ο συλληφθείς είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης.
Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.
