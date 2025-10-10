Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή με την απειλή σύριγγας - Εντοπίστηκε στα ΚΤΕΛ

Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη - 20 ευρώ έκλεψε από τον οδηγό

Ταξί

Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος λήστεψε οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα, στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων. Σύμφωνα με τον 57χρονο οδηγό, ο συλληφθείς είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

