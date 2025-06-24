Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη 2η θέση στην Ελλάδα στο University Impact Ranking 2025

Τη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων κατέλαβε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην παγκόσμια κατάταξη University Impact Ranking 2025, η οποία αξιολογεί την πρόοδο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στους επιμέρους στόχους, το ΠΑΔΑ κατέλαβε -μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ- την 1η θέση στην Ελλάδα στον Στόχο Good Health and Wellbeing (Καλή Υγεία και Ευημερία) και στον Στόχο Partnership for the Goals (Συνεργασία για την Επίτευξη των Στόχων), τη 2η θέση στον Στόχο Peace, Justice and Strong Institutions (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί), καθώς επίσης και την 3η θέση στον Στόχο Gender Equality (Ισότητα των Φύλων).

«Καρπό συλλογικής προσπάθειας ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας» του ΠΑΔΑ, χαρακτήρισε την εν λόγω διάκριση ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής.

«Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα - είναι ένας ενεργός κοινωνικός και θεσμικός πυλώνας που συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο και τη συνοχή της κοινωνίας μας», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΠΑΔΑ, οι τομείς τους οποίους διακρίθηκε το πανεπιστήμιο, αντικατοπτρίζουν «τη σταθερή και μακρόπνοη δέσμευση του Πανεπιστημίου στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, δίκαιου και κοινωνικά υπεύθυνου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος», που «ενθαρρύνει τη γνώση με κοινωνικό πρόσημο, στηρίζει την έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο και προάγει την ενεργή συμμετοχή σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας».

*Η φωτογραφία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πηγή: skai.gr

