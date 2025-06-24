Τέσσερις συλλήψεις διακινητών για τη μεταφορά 501 μεταναστών νότια της Κρήτης

Συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι υπήκοοι, ηλικίας 20, 21, 21 και 36 ετών, ως οι φερόμενοι διακινητές των 501 μεταναστών που έφτασαν με αλιευτικό σκάφος νότια της Κρήτης το βράδυ της 21ης Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Οι συλλήψεις, σύμφωνα με το NeaKriti πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.).

Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για:

Παράνομη είσοδο στη χώρα (Ν. 3386/2005),

Διευκόλυνση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών (Ν. 5038/2023),

Συναυτουργία (άρθρο 45 Π.Κ.),

Έκθεση σε κίνδυνο ζωής (άρθρο 306 Π.Κ.).

Οι ίδιοι οι διασωθέντες μετανάστες δήλωσαν πως ξεκίνησαν από τις ακτές του Τομπρούκ στη Λιβύη, το βράδυ της 20ής Ιουνίου, ταξιδεύοντας υπό αντίξοες συνθήκες.

Η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου και Παλαιόχωρας για την παρουσία αλιευτικού με επιβαίνοντες σε δυσχερή κατάσταση, περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν:

Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ)

Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ)

Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ)

Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία, μετά από οδηγίες του ΕΚΣΕΔ.

Η διάσωση των μεταναστών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του φορτηγού πλοίου “MUAZZEZ K” με σημαία Μπαρμπάντος, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες με τη βοήθεια του ΠΠΛΣ και του Ν/Γ. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο αγκυροβόλιο Μεσσαράς και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι 501 αλλοδαποί φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή στο Ρέθυμνο, με τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες την 21.06.2025, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για ένα αλιευτικό σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 49 ν.μ. νότια της Κρήτης. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσαν ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ), ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), μία Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ από το ΕΚΣΕΔ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία.

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από το ΠΠΛΣ και το Φ/Γ πλοίο “MUAZZEZ K” σημαίας Μπαρμπάντος, περισυνέλεξε τους 501 αλλοδαπούς επιβαίνοντες του, με τη συνδρομή του ΠΠΛΣ και του Ν/Γ. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο αγκυροβόλιο του κόλπου Μεσσαράς, όπου μετεπιβιβάστηκαν στο ΠΠΛΣ και στο Ν/Γ και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.), αναγνωρίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου) ηλικίας 21, 36, 21 και 20 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 20.06.2025 από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και τη συνεργασία του με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες».

Στις εγκαταστάσεις της ΚΣΟΣ εξετάζεται η φιλοξενία μεταναστών – Κοινό μέτωπο για τις διεκδικήσεις από τους δήμους της Κρήτης

Αργά το μεσημέρι της Τρίτης (24/6) ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των τοπικών αρχών για το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, που πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποφασίστηκε η άμεση αποστολή επίσημου εγγράφου προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο θα ζητείται η ανάληψη ευθύνης από την πολιτική ηγεσία για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν στη σίτιση και μετακίνηση των μεταναστών. Το κόστος αυτών των ενεργειών, όπως τονίστηκε, δεν είναι δυνατόν να επωμιστούν οι Δήμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές οικονομικές πιέσεις.

Οι συμμετέχοντες δήμαρχοι δήλωσαν πρόθυμοι να συμβάλουν στην προσωρινή φιλοξενία των νεοαφιχθέντων, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η απαραίτητη στήριξη από το κράτος. Όπως επεσήμαναν, πρέπει να προβλέπεται η άμεση μεταφορά των μεταναστών σε προκαθορισμένη δομή με την άφιξή τους στο νησί, ώστε να μην παραμένουν εκτεθειμένοι.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε η πρόταση να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην ΚΣΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ), ως προσωρινό κέντρο φιλοξενίας. Υπογραμμίστηκε ρητά ότι πρόκειται για χώρο διέλευσης και όχι για σημείο μόνιμης εγκατάστασης, με σκοπό τη γρήγορη προώθηση των μεταναστών προς την ενδοχώρα, κυρίως στην Αθήνα.

Τέλος, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου, καθώς - όπως επισημάνθηκε - το πρόβλημα έχει αφεθεί στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς επαρκή στήριξη, τη στιγμή που οι προκλήσεις κλιμακώνονται.

Αντίδραση από την ΚΣΟΣ για τη φημολογούμενη φιλοξενία μεταναστών – «Καμία παραχώρηση χώρου»

Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της ΚΣΟΣ μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι το κτήριο της εταιρείας προορίζεται για προσωρινό κέντρο φιλοξενίας των 501 μεταναστών που έφτασαν πρόσφατα στο Ηράκλειο.

Στην ανακοίνωση του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ουδείς και ουδέποτε ζήτησε από την ‘ΚΣΟΣ ΑΕΣ ΑΕ’ οποιονδήποτε χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία διαφωνεί κάθετα και δεν πρόκειται να παραχωρήσει οποιονδήποτε χώρο της ιδιοκτησίας της για τέτοια ή παρόμοια χρήση».

