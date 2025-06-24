Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα το απόγευμα ο 34χρονος οδηγός, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής, στον περιφερειακό δρόμο της Λαμίας, με θύμα τον αντιδήμαρχο Λαμιέων, Κώστα Σταυρογιάννη.

Μετά από πολύωρη απολογία και την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 34χρονου, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας αυστηρότερης νομοθεσίας για τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση με ενδείξεις παρουσίας αλκοόλ, ωστόσο τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών και αιματολογικών εξετάσεων αναμένονται για την πλήρη συμπλήρωση της δικογραφίας.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και υποστήριξε πως τη στιγμή της σύγκρουσης δεν είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα σημειώθηκε επάνω στη διαχωριστική γραμμή του δρόμου.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του έκανε λόγο για «ελλιπή δικογραφία» και δήλωσε την πρόθεση να ασκηθεί προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, υποστηρίζοντας ότι απουσιάζουν βασικά έγγραφα που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης.

Αντίθετα, ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Γιώργος Δούμας, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την απόφαση των δικαστικών αρχών. Όπως δήλωσε, «τα στοιχεία της δικογραφίας είναι επαρκή και συγκροτούν ισχυρή βάση για τη λήψη απόφασης προσωρινής κράτησης». Παράλληλα, σχολίασε δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν πριν την απολογία, λέγοντας πως «δεν είναι απόλυτα συμβατές με τα πραγματικά δεδομένα και τις συνθήκες του δυστυχήματος».

