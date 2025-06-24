Νέα βίντεο παρουσιάζει το Skai.gr από τη στιγμή που αφοπλίζουν τον Ισπανό «σαμουράι» που εισέβαλε με σπαθί σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως κρατώντας σπαθί, τύπου "tando", ένας 64χρονος επιχείρησε να επιτεθεί σε 45χρονο θαμώνα ταβέρνας, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, με τον 64χρονο, Ισπανό υπήκοο, να καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε τους θαμώνες του καταστήματος. Όταν ο 45χρονος αντέδρασε στη συμπεριφορά αυτή, ο δράστης αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με το σπαθί.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που κλήθηκαν στο σημείο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν άλλα δύο σπαθιά (τύπου κατάνα), ένα πιστόλι ρέπλικα (με ελατήριο που εκτοξεύει πλαστικές μπίλιες), ένα ξύλινο δόρυ (yari bokken) κι ένα ζευγάρι γάντια πολεμικών τεχνών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

