Καμπανάκι κινδύνου για την υγεία των εφήβων στη χώρα μας κρούει η νέα ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024, οι οποίοι μαρτυρά ότι οι ανήλικοι υιοθετούν και εθίζονται σε ολοένα και περισσότερες κακές συνήθειες.

Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και δείχνουν ότι η Ελλάδα κατέχει θλιβερή πρωτιά σε αρκετούς τομείς, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 36% των μαθητών της Α’ Λυκείου έχουν στοιχηματίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια εντός του 2024, ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 23%.

Αν και η Ιταλία με ποσοστό 45% και η Ισλανδία με 41% βρίσκονται υψηλότερα, το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι το 7% των Ελλήνων εφήβων φαίνεται να είναι ήδη εθισμένο στον τζόγο, σύμφωνα με ειδική διαγνωστική κλίμακα.

Επιπλέον, το 92% δηλώνει πως μπορεί να προμηθευτεί εύκολα αλκοόλ και το 54% τσιγάρο. Επίσης, το 34% υποστηρίζει ότι μπορεί να βρει εύκολα κάνναβη και το 26% ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα.

Η πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια σε πάνω από 35 χώρες, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά.

