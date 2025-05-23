Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε μετά την απολογία του ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία δικαστή.

Την απόφαση για την ποινική μεταχείριση του Χρήστου Μαυρίκη έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας κατόπιν αιτήματος που κατέθεσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος ώστε να του επιβληθεί το συγκεκριμένο ποινικό μέτρο, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την Τρίτη μετά από καταγγελία που έκανε ο αρεοπαγίτης παραλήπτης της επιστολής για υπαινιγμούς ανταλλάγματος που άφηνε ο Χρ. Μαυρίκης έναντι διευθέτησης αστικής υπόθεσης με αντικείμενο μεγάλης αξίας ακίνητα στην περιοχή του Παπάγου.

Ο πρώην τεχνικός του ΟΤΕ, που παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρες, παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του, ενώ υπέρ του κατέθεσε και η κόρη του στη δικαστική λειτουργό.

Η θέση του Χρήστου Μαυρίκη φέρεται να είναι ότι δεν πρότεινε δωροδοκία αλλά ότι στην επιστολή «που παρέδωσα αυτοπροσώπως», ενημέρωνε τον αρεοπαγίτη για την υπόθεση την οποία ο κατηγορούμενος είχε αναλάβει ως μεσάζων πριν πολλά χρόνια με υπόσχεση αμοιβής 1 εκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση πώλησης της επίμαχης έκτασης. Ο κατηγορούμενος τονίζει πως δεν έδωσε στον αρεοπαγίτη κανένα στοιχείο της δικασίμου, του δικαστηρίου και της διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που παρέδωσε «έλαβα το θάρρος και απευθύνθηκα στον αρεοπαγίτη, που είχα επισκεφθεί και στο παρελθόν, όπως και τον πατέρα του, διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση και την άρνηση των Δικαστηρίων να εκδικάσουν την υπόθεση και να εκδώσουν απόφαση επί της ουσίας.

Στην επιστολή που του παρέδωσα αυτοπροσώπως την 21η Μαΐου 2025, ζήτησα από τον αρεοπαγίτη, σε ό,τι αφορά την ενάσκηση των καθηκόντων του, να ενδιαφερθεί προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά δε το ζήτημα της εκποίησης του ως άνω ακινήτου, την διαμεσολάβηση του κου αρεοπαγίτη, την ανεύρεση επενδυτή και τη μεσιτική αμοιβή σε περίπτωση εκποιήσεώς του, δεν τον προσέγγισα στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως δικαστικού λειτουργού, αλλά λόγω της γνωριμίας που είχε προηγηθεί με τον ίδιο και τον πατέρα του».

Τονίζεται επίσης ότι «η μεσιτική αμοιβή που μνημονεύεται στην εν λόγω επιστολή δεν προτάθηκε ως αντάλλαγμα μιας ενέργειας απτόμενης της ενάσκησης των καθηκόντων του κου αρεοπαγίτη, αλλά ως αντάλλαγμα της εξεύρεσης επενδυτή και υπό τον όρο εκποίησης του ως άνω ακινήτου. Ποτέ δεν διέθετα τέτοια χρηματικά ποσά για να μπορώ να τα προσφέρω ως αντάλλαγμα».

Σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη που έγινε γνωστός την δεκαετία του 1990 όταν κατήγγειλε δίκτυο υποκλοπών τηλεφώνων πολιτικών προσώπων στο οποίο ήταν εκτελεστικό μέλος, υπάρχουν καταδίκες μεταξύ των οποίων και μία που αφορά την προσπάθεια δωροδοκία της νυν προέδρου του Αρείου Πάγου όταν υπηρετούσε ως ανακρίτρια Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.