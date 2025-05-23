«Θα παραγγείλουμε σουβλάκια;». Όχι λένε σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες στα αγαπημένο τους, άλλοτε φτηνό, ελληνικότατο street food.
Στην Αθήνα, το τυλιχτό (ή «πιτόγυρο) κυμαίνεται από 3,5 ευρώ (το απλό, χωρίς πατάτες κτλ) στο μαγαζί του Κώστα (στη Φιλελλήνων), μέχρι και 6 ευρώ σε άλλα σουβλατζίδικα.
Μάλιστα, στα νησιά φτάνει και τα 7 ευρώ.
Δείτε τι λέει επιχειρηματίας στον ΣΚΑΪ.
Πηγή: skai.gr
- Σε κατ'οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο Χρήστος Μαυρίκης μετά την απολογία του - Τι ισχυρίστηκε
- Άμπου Ντάμπι: Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα η PR - Την Τρίτη η απολογία της - Έχει απλώσει τα «πλοκάμια» της μέχρι και στη Γερμανία
- Λάρισα: Στον ανακριτή ο 50χρονος που δείχνουν ως κακοποιητή τους τα δύο παιδιά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.