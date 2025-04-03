Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο, που καταδεικνύει το πόσο παλιά είναι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους και μεταφέρουν κόσμο καθημερινά.

Οδηγός λεωφορείου κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως την ώρα που οδηγούσε το B5, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταθμός Λαρίσης – Αγία Παρασκευή, έπεσε ένα καπάκι από την οροφή του οχήματος και τον χτύπησε στον ώμο και από τύχη δεν προκλήθηκε ατύχημα, καθώς το μισό λεωφορείο βγήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως περιγράφει: «Ξαφνικά ένα καπάκι από πάνω μου, πέφτει. Με χτύπησε στον ώμο. Το κυριότερο είναι ότι σφηνώθηκε ανάμεσα στο κάθισμα και στο τιμόνι και δεν μπορούσα να κουνήσω το τιμόνι. Μέχρι να φρενάρω, βγήκε το μισό λεωφορείο στο αντίθετο ρεύμα».

Ο οδηγός συνέχισε λέγοντας: «Δεν ήμουν στη Μεσογείων, ήμουν πιο μέσα προς τον Δημόκριτο. Αν ήταν στη Μεσογείων σίγουρα θα είχαμε ατύχημα, ή θα έπρεπε να φρενάρω πολύ απότομα και θα είχαν πρόβλημα οι επιβάτες, ή βγαίνοντας αν ήταν μηχανάκι δίπλα μου, δεν θέλω να το σκέφτομαι.Οπότε φρέναρα κανονικά και απέναντι δεν υπήρχε κανείς, οπότε εντάξει».

Μάλιστα, το συγκεκριμένο όχημα είναι από το 1999, σύμφωνα με τον οδηγό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.