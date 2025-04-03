«Μετά από πολυήμερες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, υπογράφηκε χθες, 2 Απριλίου 2025, η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ- τραπεζών 2025-2027», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ).

Συγκεκριμένα, η ΟΤΟΕ αναφέρει τα εξής:

«Δώδεκα χρόνια, μετά την τελευταία καταβολή του "επιδόματος ισολογισμού", η ΟΤΟΕ πέτυχε να καλύψει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, με τη θεσμοθέτηση νέας συλλογικά αμοιβής, που συμφωνήθηκε, ίσης με μισό επιπλέον μηνιαίο μισθό τον χρόνο, βάσει των κλαδικών αποδοχών, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων στις τράπεζες, που επιφέρουν οι σωρευτικές αυξήσεις άνω του 8% επί των βασικών κλιμακίων του ενιαίου μισθολογίου την περίοδο από 1/7/2025 έως 1/12/2027.

Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πέραν της καταξίωσης του θεσμού, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα που έχουν για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων σε κάθε κλάδο και επιχείρηση και συνολικά στη χώρα, αποτελώντας τη στέρεα βάση ασφαλείας για περαιτέρω πετυχημένες διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Συνοπτικά, η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2025-2027:

- Διασφαλίζει τις κλαδικές αποδοχές από τον πληθωρισμό των ετών 2025, 2026 και 2027, με εμπροσθοβαρείς μάλιστα αυξήσεις το 2025, που, σωρευτικά, στην τριετή διάρκεια ισχύος της, ξεπερνούν το 8% (8,25%).

- Θεσμοθετεί την καταβολή από το 2026 και εφεξής σε όλους τους εργαζόμενους μισού επιπλέον κλαδικού μηνιαίου μισθού κάθε χρόνο ως νέα κλαδική παροχή για τα αποτελέσματα προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης των τραπεζών.

Ο μισός αυτός μισθός αποτελεί συλλογικά συμφωνημένη κλαδική παροχή και δεν συμψηφίζεται με τυχόν υπέρτερες αποδοχές. Τελεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες, που απασχολούν το 70% και άνω των εργαζόμενων του κλάδου, θα διανείμουν μέρισμα στους μετόχους υπό οποιαδήποτε μορφή.

Οι αυξήσεις επί των αποδοχών του κλάδου, μαζί με τον ως άνω αναφερόμενο μισό κλαδικό μηνιαίο μισθό, που θα καταβάλλεται από το 2026 και εφεξής κάθε χρόνο, ανέρχονται σε βάθος τριετίας σε 12%.

- Διατηρεί τη ρήτρα προστασίας της απασχόλησης και το σύνολο των οικονομικών και θεσμικών δικαιωμάτων και παροχών προηγούμενων Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με την ίδια πάντα ισχυρή ακροτελεύτια διάταξη και με κωδικοποίηση και των νέων συμφωνημένων ρυθμίσεων σε ενιαίο πλέον κείμενο.

- Μετά από 30 χρόνια, βελτιώνει το επίδομα τέκνων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για το δεύτερο παιδί (από 7,5% στο 8,5%) και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το 3ο παιδί και άνω (3ο παιδί από 10% στο 12% και 4ο παιδί και άνω από 15% σε 17%).

- Από 1/6/2025, μειώνει στο 1,75% το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων Α΄ κατοικίας προσωπικού, με διατήρηση όλων των προηγούμενων θετικών όρων.

- Εισάγει, για πρώτη φορά, σε Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη χώρα μας διάταξη-πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με την οποία, οι τράπεζες αναγνωρίζουν και δεσμεύονται για την υπεύθυνη και δίκαιη εφαρμογή της, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και πελατών, τη διαρκή εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικό, καθώς και για άλλες σημαντικές παραμέτρους, με κορυφαία την αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου ως βασικού πυλώνα των εργασιακών αλλαγών, που αναπόφευκτα αυτή επιφέρει.

- Βελτιώνει τη διάταξη για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επεκτείνει την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών και στον διαζευγμένο γονέα, εφόσον αυτός έχει την αποκλειστική επιμέλεια του/των παιδιών του και δίνει πρόσθετη άδεια μετ' αποδοχών σε γονείς παιδιών ΑΜΕΑ.

- Αυξάνει κατά 25% το επίδομα τοκετού από 2.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ.

- Ενισχύει κατά 30% το επίδομα βρεφονηπιακού από 231 ευρώ σε 300 ευρώ.

- Βελτιώνει τα ποσά για ερευνητικές-επιμορφωτικές και πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες του θεσμοθετημένου φορέα της ΟΤΟΕ, δραστηριότητες που απευθύνονται και καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου».

«Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, οικονομικών και εμπορικών συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο, με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες, αλλά και συνεχιζόμενης αμφισβήτησης των εργασιακών δικαιωμάτων μας, με τους θεσμούς συλλογικής διαπραγμάτευσης να βάλλονται πολλαπλά, η ΟΤΟΕ πίστεψε, επέμεινε και πέτυχε να υπογράψει Σύμβαση-σταθμό στη ρευστή τρέχουσα συγκυρία, θωρακίζοντας τα οικονομικά και θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, διαμορφώνοντας παράλληλα και τις συνθήκες επέκτασής τους στο μέλλον» επισημαίνει η ΟΤΟΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.