Μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά προσβάλλοντας ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο εισήχθη προχθές και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το apohxos, το 18μηνο αγοράκι διακομίσθηκε από το Νοσοκομείο Αγρινίου λόγω της επιδείνωσης της γενικής του κατάστασης. Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το βρέφος πάσχει από μηνιγγίτιδα προκαλούμενη από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Όπως αναφέρουν οι γιατροί, το βρέφος είναι σε καλή κατάσταση, του παρέχεται η απαιτούμενη αντιβίωση και παρακολουθείται στενά. Η εξέλιξη της υγείας του, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι θα είναι ομαλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος είναι Ρομά, μένει στα Ιωάννινα και βρέθηκε με την οικογένειά του στο Αγρίνιο, όπου εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Μετά την αρχική εξέταση, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Πηγή: skai.gr

