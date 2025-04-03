Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης τα στοιχεία ενός 38χρονου, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 2024 προσπάθησε να βιάσει ένα κορίτσι 13 ετών στην περιοχή της Πυλαίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον typosthess, η ανήλικη πήγε εκούσια με τον 38χρονο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει στο σπίτι του αλλά και στο αυτοκίνητό του. Ο 38χρονος κατηγορείται για «αρπαγή ανήλικης και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της».

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας Χορτιάτη, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και γενετήσιων πράξεων σε βάρος της.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 38χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 38χρονος τον Σεπτέμβριο του 2024, υποστήριξε την εκούσια διαφυγή ανήλικης ημεδαπής από τους γονείς της οδηγώντας την στην οικία του, όπου επιχείρησε αρχικά, καθώς και στο αυτοκίνητό του στη συνέχεια, να προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

