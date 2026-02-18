Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παραμένει κλειστή η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου προς τον κόμβο Φυλής. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως τις 06:00 της Κυριακής. Έχουν επηρεαστεί οι εναλλακτικές διαδρομές της Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά μήκος της Ζωφριάς προς τον κόμβο Φυλής καθώς και όλοι οι δρόμοι γύρωθεν της στρογγυλής πλατείας των Άνω Λιοσίων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έως την Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα.

