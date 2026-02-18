Κανονικά διεξάγεται σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη η οποία είχε διακοπεί από χθες, στις 22:35, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση

Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση της Hellenic Train, η αποκατάσταση έγινε στις 00:45.

Ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ, προκάλεσε πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

