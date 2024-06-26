Τις 89.000 έφτασαν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα «Thessaly Evros Pass» την πρώτη ημέρα

Για τον υψηλό αριθμό αιτήσεων στην πλατφόρμα «Thessaly Evros Pass» που άνοιξε την Τρίτη και για την πορεία της αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΕΡΤNews «Συνδέσεις» ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

«Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 28 Ιουνίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από την πρώτη μέρα οι αιτήσεις έφτασαν τις 89.000 και αναμένεται να αυξηθούν. Είναι πολύ ελκυστικό επειδή δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, μπορούν να υποβάλουν όλοι», εξήγησε ο υφυπουργός, ενώ δήλωσε ότι θα εκδοθούν 32.000 vouchers.

Αναφερόμενος στην σημερινή κατάσταση των πληγεισών περιοχών, ο κ. Τριαντόπουλος είπε μεταξύ άλλων ότι η μόνη περιοχή στην οποία υπάρχει ακόμα νερό είναι αυτή της λίμνης Κάρλα και πρόκειται για περιοχές αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όχι για οικισμούς.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι «το νερό φεύγει με πιο γρήγορους ρυθμούς από ότι εκτιμούσαμε. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ θετικό για φεύγει επειδή δεν είχαμε βροχές και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Άρα, αυτό που για την υπόλοιπη Θεσσαλία είναι αρνητικό, για το συγκεκριμένο εκείνο κομμάτι όπου έχει συσσωρευτεί νερό είναι ευςργετικό γιατί επιταχύνει τη διαδικασία».

Ένα από πιο τα δύσκολα έργα που πρέπει να γίνουν είναι η μετεγκατάσταση του χωριού Mεταμόρφωση που είχε πλημμυρίσει και τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο κ. Τριαντόπουλος. «Στη σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα οι μελετητές παρουσίασαν τα σχέδια ώστε να μετακινηθεί ολόκληρο το χωριό σε άλλη περιοχή σε χώρο του Δήμου Παλαμά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα βιώσουν ξανά αυτές τις επώδυνες καταστάσεις οι πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

