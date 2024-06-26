Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Ρέθυμνο - Σε εξέλιξη στη Λακωνία

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Μεγάλη Σπηλιά Λακωνίας

UPDATE: 12:58
φωτια πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση βόρεια του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά στη Λακωνία. Στο σημείο  επιχειρούν για την κατάσβεσή της 43 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 13 οχήματα, ενώ εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια χωρίς ωστόσο θεωρείται απειλητική. 

Στο μεταξύ σύμφωνα με την πυροσβεστική, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Τρία Μοναστήρια, για την οποία 

στάλθηκε προειδοποιητικό 112 για τους κατοίκους της περιοχής. 

Επίσης οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο που έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβέρδελλα .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και αποθήκες τα οποία δεν απειλήθηκαν.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 10:30 και στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρέθυμνο Λακωνία Φωτιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark