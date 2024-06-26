Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση βόρεια του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά στη Λακωνία. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεσή της 43 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 13 οχήματα, ενώ εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια χωρίς ωστόσο θεωρείται απειλητική.

#Πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές: Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, Μεγάλη Σπηλιά Λακωνίας και Τζαβερδέλλα Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2024

Στο μεταξύ σύμφωνα με την πυροσβεστική, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Τρία Μοναστήρια, για την οποία

στάλθηκε προειδοποιητικό 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τρία_Μοναστήρια #Ρέθυμνο παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2024

Επίσης οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο που έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβέρδελλα .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και αποθήκες τα οποία δεν απειλήθηκαν.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 10:30 και στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

