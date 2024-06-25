Από σήμερα, 25 Ιουνίου, μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το «Thessaly Evros Pass» μέσω του vouchers.gov.gr, με στόχο τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από πυρκαγιές το Καλοκαίρι του 2023. Αρμόδιοι για την υλοποίηση του «Thessaly Evros Pass» είναι οι Υπουργοί Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος.

Tο πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 4.45 εκατ. Ευρώ, αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χωρίζεται ως εξής:

«Thessaly Α Pass» που αφορά στους Δήμους Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου, και στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου, με οικονομική ενίσχυση εκατό (100) ευρώ για όσους το επιλέξουν ως προορισμό

«Thessaly Β Pass» που αφορά στους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων, με οικονομική ενίσχυση εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους το επιλέξουν

«Evros Pass» που αφορά στο Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με οικονομική ενίσχυση διακόσια (200) ευρώ για όσους το επιλέξουν

To «Thessaly Evros Pass» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Μπορούν επομένως να υποβάλλουν αίτηση:

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2023-2024 ή όσοι δεν επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025.

Όσοι δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το «Thessaly Evros Pass» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.



Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με απλό και φιλικό τρόπο και αφορούν 3 φάσεις (Ιούλιος – Αύγουστος, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr με τους κωδικούς του στο TaxisNet

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα

Στη συνέχεια, επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις της επιλογής του

Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, επιλέγοντας το «Υποβολή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) στο emep.gov.gr, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης, καθώς και ότι η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργάσιμων ημερών. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τον δικαιούχο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Το «Thessaly Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

