Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο που έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβέρδελλα .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και αποθήκες τα οποία δεν απειλήθηκαν.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 10:30 και στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

