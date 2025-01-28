Την Πέμπτη η κηδεία του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη

Την Πέμπτη θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.

Ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Δευτέρα στα 61 του χρόνια.

Όπως ενημερώνει η ΕΣΗΕΑ, «η νεκρώσιμος ακολουθία του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη θα ψαλεί την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025, στη 1 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Χαλάνδρι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 61 ετών, ο εξαίρετος συνάδελφος Παύλος (Ιάσων) Τριανταφυλλίδης.

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Η μακρά πορεία του στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ ξεκίνησε πολύ νωρίς, ήδη από το 1985, στην εφημερίδα «Αναγνώστης». Το 1993, συνέχισε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», την οποία διαδέχθηκε ο «Αδέσμευτος Τύπος» του Δημήτρη Ρίζου, όπου συνέχισε για περισσότερο από μια δεκαετία ως προϊστάμενος του καλλιτεχνικού τμήματος της εφημερίδας. Συνεργάστηκε με πλήθος περιοδικών, μεταξύ άλλων τα: «Γυναίκα», «Πρόσωπα», «Εγώ», «Δίφωνο», «Mirror» και «Bazaar». Τα τελευταία χρόνια, αρθρογραφούσε τακτικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών», γράφοντας στη στήλη «Τρίτη Ματιά» κάθε Παρασκευή.

Συμμετείχε στα πρώτα βήματα της ιδιωτικής τηλεόρασης στην εκπομπή «Κοκτέιλ» του «Mega Channel» ενώ συνεργάστηκε με τους τηλεοπτικούς σταθμούς «ΕΤ1», «ΕΤ2», «Star Channel», σε εκπομπές για τις τέχνες και τον πολιτισμό, συνεντεύξεις και αφιερώματα.

Με έντονη ραδιοφωνική παρουσία, εργάστηκε στους σταθμούς «ΕΡΑ», «Top FM», «Flash», «ΑNT1» και στον «Αθήνα 9,84» όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος με την καθημερινή εκπομπή «Αθήνα, με ακούς;».

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης στην πολυετή σταδιοδρομία του, διακρίθηκε ως κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου, καλλιτεχνικός συντάκτης και αρθρογράφος. Χαράχτηκε στη μνήμη του κοινού για την οξύνοια, την καλλιέργεια και την ζωντάνια του λόγου του. Μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπήθηκε για την αυθεντικότητα, το ιδιαίτερο ύφος και το χιούμορ του. Με μοναδική ικανότητα, μπορούσε να μεταδώσει στο κοινό, με εύληπτο τρόπο, το περιεχόμενο των ρεπορτάζ του.

Με βάση τη βαθιά γνώση του για τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα και ειδικότερα για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού στον κινηματογράφο, συνέγραψε πλήθος βιβλίων και βιογραφιών μεγάλων προσωπικοτήτων του ελληνικού κινηματογράφου. Ανάμεσα στα έργα του συγκαταλέγονται τα: «Στο τέλος μιλάει το πανί», «Η μαγεία των μιούζικαλ», «Ταινίες για φίλημα», «Σάσα Ντάριο», «Φίνος Φιλμ, οι κωμωδίες», «100 χρόνια Δημήτρης Χορν», καθώς και σειρά βιβλίων για την Μαρία Κάλλας.

Το 2017, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ όπου παρέμεινε για δυο χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και αποχαιρετά έναν αξιόλογο συνάδελφο, ο οποίος, με το ήθος και την ευστροφία του, δίδαξε μια δημοσιογραφία με επίκεντρο την αναλυτική κριτική.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη θα ψαλεί την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025, στη 1 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Χαλάνδρι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.