Πέθανε ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου και τηλεόρασης Ιάσων Τριανταφυλλίδης.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Έχει γράψει πάνω από είκοσι βιβλία με θέμα την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, του τραγουδιού, του μιούζικαλ, καθώς και βιογραφίες ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο και ειδικότερα από το ελληνικό σινεμά.

Αρθρογραφούσε από το 1985 σε εφημερίδες και περιοδικά, έχει κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, προσφάτως και στο διαδίκτυο.

Έχει επιμεληθεί επανεκδόσεις παλαιού υλικού σε CD για ηθοποιούς και τραγουδιστές όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Βάνου, η Σοφία Βέμπο, η Μαρινέλλα, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Σπάρτακος, αλλά και του συνόλου της μουσικής του Νίκου Μαμαγκάκη για τον κινηματογράφο, ενώ έχει κάνει ειδικά αφιερώματα για την ιστορία του τραγουδιού στο ελληνικό σινεμά, μεταξύ άλλων.

Στην τηλεόραση έκανε το πρώτο πρωινό του MEGA («Κοκτέιλ»), καθώς και εκπομπές με συνεντεύξεις, αφιερώματα, μονογραφίες.

Υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής του «Να η ευκαιρία», σχολιαστής στις ειδήσεις του STAR, αλλά και σε πολιτική εκπομπή με την Όλγα Τρέμη στο MEGA.

Αρθρογράφησε επίσης στην Εφημερίδα των Συντακτών και στοyoufly.com ενώ έκανε και καθημερινά μεσημεριανή εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 με τίτλο «Αθήνα, με ακούς;».



Πηγή: skai.gr

