Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που τελέστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2024 στους Θρακομακεδόνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, φερόμενοι ως δράστες είναι 2 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 σε Περιστέρι και Νέα Σμύρνη Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, πλαστογραφία, όπλα και ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί στις έρευνες σε οικίες εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα πυροβόλο όπλο, δύο τυφέκια Καλάζνικοφ, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, σιγαστήρες, ναρκωτικά και 79.500 ευρώ.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, 15 Δεκεμβρίου 2024, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν -3- άτομα που κινούνταν πεζή και πυροβόλησαν εναντίον τους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός, και τον τραυματισμό των έτερων -2- ατόμων, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο με όχημα.

Από την επακόλουθη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και από το σύνολο του προανακριτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, εντόπισαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της επίθεσης σταθμευμένο σε περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Πώς έδρασαν

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι για την τέλεση του εγκλήματος χρησιμοποίησαν συνολικά 4 οχήματα, μεταβαίνοντας αλυσιδωτά από το ένα στο άλλο, με σκοπό την αποφυγή της ταυτοποίησης και του εντοπισμού του.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, οι δράστες άλλαξαν τις πινακίδες κυκλοφορίας στο όχημα με το οποίο προσέγγισαν τα θύματα, το στάθμευαν συνεχώς σε διαφορετικά σημεία και το προσέγγιζαν τακτικά με σκοπό να το επιτηρούν, ενώ διατηρούσαν χαμηλό προφίλ, χωρίς να δηλώνουν τα πραγματικά τους στοιχεία σε μισθωτήρια, συμβόλαια κλπ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο,

2 πολεμικά τιφέκια, τύπου «KALASHNIKOV»

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

118 φυσίγγια,

6 γεμιστήρες,

3 σιγαστήρες,

χειροπέδες,

3 μαχαίρια,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (TASER),

φορητή συσκευή γεωγραφικού εντοπισμού (GPS),

6 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος κινητών και καρτών SIM,

συσκευή drone,

κιάλια,

5 οχήματα,

κλειδί αυτοκινήτου και

79.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

