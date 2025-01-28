Λογαριασμός
Τροχαίο με νταλίκα στη Λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά - Ένας τραυματίας

Καθυστερεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι το σημείο του ατυχήματος - Σε ποιους δρόμους της Αττικής είναι δύσκολη η κυκλοφορία

κίνηση

Νταλίκα εξετράπη της πορείας της στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προκληθούν δυσκολίες στην κυκλοφορία από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι το σημείο του ατυχήματος.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη, και στο κέντρο της Αθήνας στον ανοδικό άξονα Αρδηττού- Βασιλέως Κωνσταντίνου-Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι το ύψος του Μεγάρου Μουσικής, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς από το ύψος της πλατείας Κουμουνδούρου προς την Ομόνοια

TAGS: τροχαίο νταλίκα Σκαραμαγκάς κίνηση
