«Ο Δήμος Αθηναίων με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.

Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της λειτουργίας του «Αθήνα 98,4». Ήταν από το 1987 μέλος της οικογένειας του δημοτικού ραδιοφώνου της πόλης μας και για περισσότερες από 3 δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του με την ιστορική εκπομπή «Αθήνα, με ακούς;». Ως βαθύς γνώστης του κινηματογράφου, του θεάτρου και της μουσικής, η εκπομπή του αποτέλεσε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον χώρο της Τέχνης.



Αρθρογράφος επί 40 έτη σε εφημερίδες και περιοδικά, συγγραφέας βιβλίων για τον ελληνικό κινηματογράφο, μεταξύ πολλών άλλων, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα, μία μοναδική πένα με οξυδερκή γραφή και λόγο.



Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.

