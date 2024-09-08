Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό με την διάσωση 106 μεταναστών στην Τήλο και τον τσακωμό της με τη δήμαρχο του νησιού, Μαρία Καμμά, δίνει με ανάρτησή της στο Facebook η γυναίκα που τσακώθηκε με τη δήμαρχο Τήλου, επειδή παραπονέθηκε για την άφιξή τους στο λιμάνι την ώρα που αυτή και ο σύζυγός της ψάρευαν εκεί κοντά, σύμφωνα με τη δήμαρχο.

Η γυναίκα, με το όνομα «Rita Lombardo» στο Facebook, φέρεται να κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, δεν εργάζεται στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία.

«... βλέπω να κατεβαίνει αυτό το πλήθος των 100 ατόμων με μαντήλια μούσια και μπογαλάκια με τα κινητά τους στο χέρι και ολόστεγνοι, κανονική μετακόμιση και ΟΧΙ μετανάστευση. Επειδή η εν λόγω κυρία ήταν μπροστά και φαινόταν να απολαμβάνει το θέαμα με ένα πλατύ χαμόγελο, τη ρώτησα ευγενέστατα από που έρχονται και που τους πάνε και πως αυτό το μικρό νησί μπορεί να δεχθεί τόσο κόσμο. ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ… η γυναίκα έγινε έξω φρενών και να φωνάζει υστερικά, νόμιζα ότι θα με δείρει» αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Εβγαλα το κινητό να βγάλω την όλη κατάσταση επειδή κατάλαβα οτι ήθελε να δημιουργήσει θέμα. Τότε βγάζει κι αυτή το δικό της και βγάζοντας με άρχισε να ψεύδεται αγανακτισμένα και καλά ότι εγώ είπα να τους πετάξει στη θάλασσα. Δεν μίλησα δεν απάντησα διότι ήδη ήξερα ότι θα την καταγγείλω για τα ψέματά της.Δυστυχώς γι αυτήν υπάρχουν μάρτυρες και μαρτυρίες από άτομα που ήταν εκεί, ότι όλα αυτά ήταν ΔΙΚΕΣ της κουβέντες» αναφέρει ακόμα.

«Λοιπόν για όλους εσάς που πιστέψατε ένα φρικτό ψέμα και αρχίσατε να κατηγορείτε (βέβαια αυτοί που με στήριξαν ήταν πολύ πολύ περισσότεροι) έχω να σας πω αυτό.

Ναι, ήμουν στο λιμάνι και ψάρευα, όταν είδα το τεράστιο λιμενικό πλοίο να αράζει δίπλα μου, προς στιγμήν λέω στον εαυτόν μου… μα τι γίνεται? πόλεμος? μετά βλέπω να κατεβαίνει αυτό το πλήθος των 100 ατόμων με μαντήλια μούσια και μπογαλάκια με τα κινητά τους στο χέρι και ολόστεγνοι, κανονική μετακόμιση και ΟΧΙ μετανάστευση.

Και αναρωτήθηκα.. .γι αυτό οι έλληνες μαθητές δεν πρέπει πλέον να κάνουν την προσευχή τους στα σχολεία πια?

Κι επειδή η εν λόγω κυρία ήταν μπροστά και φαινόταν να απολαμβάνει το θέαμα με ένα πλατύ χαμόγελο, τη ρώτησα ευγενέστατα από που έρχονται και που τους πάνε και πως αυτό το μικρό νησί μπορεί να δεχθεί τόσο κόσμο.

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ… η γυναίκα έγινε έξω φρενών και να φωνάζει υστερικά, νόμιζα ότι θα με δείρει. Ξέρεις μου λέει ποια είμαι εγώ, της λεω όχι, εγώ λέει είμαι η δήμαρχος εσύ όμως δεν μας είπες ποια είσαι μου λέει. Της συστήθηκα, είπα το όνομά μου κι έβγαλα το κινητό να βγάλω την όλη κατάσταση επειδή κατάλαβα οτι ήθελε να δημιουργήσει θέμα. Τότε βγάζει κι αυτή το δικό της και βγάζοντας με άρχισε να ψεύδεται αγανακτισμένα και καλά ότι εγώ είπα να τους πετάξει στη θάλασσα. Δεν μίλησα δεν απάντησα διότι ήδη ήξερα ότι θα την καταγγείλω για τα ψέματά της.

Δυστυχώς γι αυτήν υπάρχουν μάρτυρες και μαρτυρίες από άτομα που ήταν εκεί, ότι όλα αυτά ήταν ΔΙΚΕΣ της κουβέντες. Επίσης, από όλους αυτούς που αντέδρασαν στο fb είδα και κατάλαβα ότι η γυναίκα αυτή μόνο έχθρες και αντιπάθειες έχει στη ζωή της, δεν φάνηκε να τη στηρίζουν και πολλοί, αντίθετα με μένα. Κρίμα βέβαια γι αυτήν διότι αν ήταν λίγο μορφωμένη θα ήξερε να τα χειριστεί κάπως καλύτερα, ενώ έτσι έπεσε σε λάθη που δε μπορεί να διορθώσει, κρίμα.

Και ευχαριστώ όλους αυτούς που με βρίσανε χωρίς καν να ξέρουν την αλήθεια και ακόμα πιο πολύ ευχαριστώ τα άτομα που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν για να φανεί όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου.

Σύντομα πάλι κοντά σας…».

