Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από κέντρο διασκέδασης στην οδό Λασσάνης στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 6 το πρωί τρεις Ρομά θέλησαν να εισέλθουν στο κέντρο διασκέδασης αλλά ένας από τους υπαλλήλους δεν τους το επέτρεψε.

Τα τρία άτομα αρχικά αποχώρησαν από το σημείο, αλλά μετά από λίγη ώρα επέστρεψαν και πυροβόλησαν με όπλο ένα 37χρονο υπάλληλο στο πόδι και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο σημείο, εντόπισαν δύο κάλυκες και μια βολίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

