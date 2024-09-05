Για την ύπαρξη μεταναστών στην περιοχή Λιμενάρι ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης από την αστυνομία η Λιμενική Αρχή της Τήλου.

Στο σημείο μετέβησαν 2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής, 1 περιπολικό πλοίο και 1 πλοίο ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ) ενώ απογειώθηκε και ένα αεροπλάνο του Λιμενικού.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, το ΠΑΘ προσέγγισε το σημείο, όπου απεγκλώβισε και περισυνέλλεξε 106 άτομα - 37 άντρες, 32 γυναίκες και 37 ανήλικοι , όλοι καλά στην υγεία τους, τους οποίους στη συνέχεια μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι Λιβαδιών της Τήλου.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Τήλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

Η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Καμμά, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση με βίντεο και φωτογραφίες από τη διάσωση των 106 ανθρώπων.

«Άντρες, κλαίγοντας και κρατώντας αρκετοί από αυτούς τα μικρά παιδιά τους αγκαλιά, να ευχαριστούν τους λιμενικούς και να προσπαθούν να τους φιλήσουν τα χέρια...

Οι άντρες του λιμενικού σώματος με περίσσια προσοχή, να σηκώνουν παιδιά και τραυματισμένους και να τους κατεβάζουν από το πλοίο.

Αστυνομικοί, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να είναι εικεί καθώς και κάτοικοι του νησιού να προσφέρουν από στεγνά ρούχα, ψωμί, παπούτσια και ότι άλλο μπορούσαν στα γρήγορα να φέρουν...

Δυστυχώς πολλά παιδάκια και μωρά...»

«Η Τήλος κυρία μου δεν είναι για εσάς»

Στην ανάρτησή της, η κα Καμμά αναφέρθηκε και στην ενόχληση μιας γυναίκας την ώρα που στο λιμάνι διαδραματιζόταν οι παραπάνω σκηνές.

«Και ξάφνου μια "κυρία" που με τον καλό της ψαρεύει στο λιμάνι, προφανώς της "χαλάει" τις διακοπές( αυτή η βαβούρα!

Αρχίζει να φωνάζει που τους πάτε, γιατί τους μαζεύετε;

Νομίζοντας εγώ πως δεν συμφωνούσε με την διαδικασία της καταγραφής των προσφύγων από το λιμενικό, της απαντάω πως κυρία μου έτσι γίνεται, οι λιμενικοί τους οδηγούν στο λιμεναρχείο προκειμένου να καταγραφούν.

Αμ δε!

"Να τους πετάξουν στη θάλασσα"

Αυτή ήταν η επιθυμία της "κυρίας"! Και αρχίζει να μου κάνει μαθήματα! Πως πρέπει να κρατήσουμε τη χώρα μας και τα εδάφη μας ελληνικά, πως είμαστε χριστιανοί και "αυτοί" δεν έχουν καμία θέση εδώ! Να τους διώξουμε, να τους πετάξουν στη θάλασσα που μας τους κουβαλάνε στα νησιά μας, εννοώντας τους άντρες του λιμενικού σκάφους που μετέφερε 106 ανθρώπινες ψυχές, αυτό ήταν το έγκλημα τους! Για αυτό νευρίασε η γυναίκα ρε παιδιά! Παρακολουθούσε τους άντρες του λιμενικού οι οποίοι βοηθούσαν τα παιδάκια να κατέβουν από το σκάφος και αυτή νευρίασε γιατί αυτά δεν μιλούσαν ελληνικά και δεν ήταν χριστιανοπουλα!!! Εμείς τους ευχαριστούσαμε και εκείνη μόνο που δεν τους έβρισε!

Και είχε και το θράσος να θέλει να με τραβήξει και βίντεο επειδή τόλμησα να της πω πόσο άδικο έχει. Ποια είσαι εσύ; της λέω ποια είμαι, για πείτε μου και εσείς το όνομα σας της απαντώ, μου είπε ένα όνομα, δεν ξέρω αν είναι το αληθινό, εγώ όμως στα αλήθεια της είπα και θα το ξαναπώ:

Κυρία μου, αυτό το νησί δεν κάνει για εσάς!

4.500 ευρώ η «ταρίφα»

Παράλληλα, 4 αλλοδαποί διασώθηκαν χθες από το Λιμενικό, από βραχώδη περιοχή της Σύμης, πλησίον του όρμου του Αγίου Γεωργίου.

Οι αλλοδαποί δήλωσαν πως ξεκίνησαν τις πρωινές ώρες την 03-09-2024 από την Ντάτσα της Τουρκίας με ταχύπλοο σκάφος, ενώ κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500€) έκαστος στον χειριστή του σκάφους, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Ο διακινητής μετά την αποβίβαση των παράνομων μεταναστών διέφυγε προς τα τουρκικά παράλια. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύμης.



