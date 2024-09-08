Είστε έτοιμοι, εσύ και η παρέα σου, να εξιχνιάσετε μία μυστηριώδη κλοπή ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος από μουσείο της χώρας μας; Αν ναι, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην νότια πύλη της ΔΕΘ.

Η Ελληνική Αστυνομία, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες να εξιχνιάσουν ένα έγκλημα, μέσα από ένα σύγχρονο δωμάτιο απόδρασης, γνωστό και ως escape room.

Ομάδες ατόμων φορούν τα ειδικά γιλέκα επιχειρήσεων και μπαίνουν στο σκοτεινό δωμάτιο. Εκεί μέσα, τους δίνονται τα πρώτα στοιχεία προκειμένου να λύσουν το μυστήριο, να εντοπίσουν τον δράστη και έπειτα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Αφού το έγκλημα εξιχνιαστεί και συλληφθεί ο δράστης που έκλεψε το αρχαιοελληνικό άγαλμα μεγάλης αξίας από το μουσείο, τότε η ομάδα βγαίνει από το escape room. Εκεί, συνομιλούν με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μοναδική εμπειρία που έζησαν αλλά και για το ποια στοιχεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Για τη λύση του μυστηρίου στο μουσείο, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μεθόδους και συστήματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές υποθέσεις. Αν είναι καλοί ερευνητές, τότε είναι βέβαιο πως θα τσακώσουν τον κλέφτη.

«Για πρώτη φορά στο περίπτερο μας υπάρχει escape room. Ουσιαστικά οι επισκέπτες καλούνται να γίνουν αστυνομικοί, να εξερευνήσουν τα στοιχεία ενός εγκλήματος και να βρουν τον δράστη, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα“, ανέφερε σε δηλώσεις της στο thestival.gr η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ένα από τα κύρια θέματα που μπορεί να δει ένας επισκέπτης εδώ είναι το κομμάτι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που φέτος έχουμε φέρει ένα παιχνίδι. Η κάθε ομάδα που συμμετέχει θα παίξει και θα μπει στον ρόλο ενός ερευνητή σκηνής εγκλήματος και θα λύσει ένα έγκλημα. Σε κάθε ομάδα δίνουμε στοιχεία, ψάχνουν τα ίχνη που έχει αφήσει ο δράστης, λύνουν γρίφους και χρησιμοποιούν συστήματα και μεθόδους που χρησιμοποιούμε κι εμείς. Αν είναι καλοί, εντοπίζουν τον δράστη και βγάζουν το όνομά του. Έχει ενδιαφέρον σαν παιχνίδι», επισήμανε μιλώντας στο thestival.gr, ο αστυνομικός υποδιευθυντής, τμηματάρχης του Τμήματος Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Παναγιώτης Κοπιτσής.

Αμέσως μετά την εξιχνίασης της πολύκροτης υπόθεσης κλοπής του αρχαιοελληνικού αγάλματος, όλη η ομάδα μπορεί να φωτογραφηθεί έξω από το escape room.

