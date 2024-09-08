Ταυτοποιήθηκαν, ύστερα από έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, δύο ημεδαπές και ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 28/08/2024 στην Πρέβεζα, οι ημεδαπές εισήλθαν στο σπίτι υπερήλικα και με τη μέθοδο της απασχόλησης του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καθώς και μια τραπεζική κάρτα.

Στη συνέχεια, από κοινού με τον ημεδαπό συνεργό τους, προέβησαν σε αγορές προϊόντων σε καταστήματα της Άρτας αξίας 870 ευρώ, καθώς και σε αναλήψεις χρημάτων συνολικού ύψους 890 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

