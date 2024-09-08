Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεψαν υπερήλικα στην Πρέβεζα, έκαναν αγορές με την κάρτα του και σήκωσαν μετρητά

Δύο γυναίκες μπήκαν στο σπίτι ηλικιωμένου και με τη μέθοδο της απασχόλησης του άρπαξαν 700€ και την τραπεζική του κάρτα. Στη συνέχεια, παρέα με τον συνεργό τους, ψώνισαν με την κάρτα και έκαναν ανάληψη 890ευρώ 

Έκλεψαν ηλικιωμένο στην Πρέβεζα και ψώνισαν με την κάρτα του

Ταυτοποιήθηκαν, ύστερα από έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, δύο ημεδαπές και ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 28/08/2024 στην Πρέβεζα, οι ημεδαπές εισήλθαν στο σπίτι υπερήλικα και με τη μέθοδο της απασχόλησης του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καθώς και μια τραπεζική κάρτα.

Στη συνέχεια, από κοινού με τον ημεδαπό συνεργό τους, προέβησαν σε αγορές προϊόντων σε καταστήματα της Άρτας αξίας 870 ευρώ, καθώς και σε αναλήψεις χρημάτων συνολικού ύψους 890 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Πηγή: www.prevezanews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πρέβεζα ηλικιωμένος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark