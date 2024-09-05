Αναστέλλεται η λειτουργία των 21 παιδικών χαρών του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος.

Θα ακολουθήσει ανακαίνιση με τις προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να λάβουν πιστοποίηση.

Οι παιδικές χαρές θα κλείσουν για δύο μήνες. «Ζητάμε την επιείκεια των παιδιών και των γονέων ωστόσο το αποτέλεσμα θα τους ανταμείψει», είπε ο δήμαρχος της περιοχής.

Η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για τις παιδικές χαρές

Η ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 28492/ΦΕΚ 931/Β/18.05.09), για τις παιδικές χαρές αναφέρει τα εξής:

Οι υπαίθριοι παιδότοποι και οι παιδικές χαρές χρειάζεται να έχουν ικανή περίφραξη ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών και πρέπει να διαθέτει:

– Κατάλληλο φωτισμό

– Καθίσματα για τους συνοδούς

– Βρύση με πόσιμο νερό

– Τουαλέτες

– Μέσα πυρασφάλειας

– Το έδαφος το οποίο εγκαθίσταται πρέπει να διαθέτει ικανό

σύστημα απορροής των υδάτων

– Οι διαδρομές πρόσβασης πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και προστατευμένες, να μην έχουν ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

* Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών:

α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.

β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροοτασίας.

γ) Να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ.

δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).

ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.).

στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος.

ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).ων φυτών, κ.λπ.).

* Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

* Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

− Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη).

− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.

− Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους −συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

− Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.

− Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

− Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.

− Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων.

− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.

− Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.

* Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών (παιχνίδια και δάπεδα πτώσης) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας των ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.

* Οι παιδικές χαρές, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχεδιασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών. Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής εγκαθίστανται τρεις τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.

2)Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχεδιασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες χρηστών.Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής, εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή δύο τουλάχιστον «συγκροτήματα» ή συνδυασμός αυτών. Παιδικές χαρές άνω των 800 μ2 μπορούν να διαθέτουν διακριτές περιοχές κατάλληλες για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια.

*Θα πρέπει:

α. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης.

β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες.

