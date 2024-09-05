Λογαριασμός
«Ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό Δάνη Κατρανίδη- Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο»

Συγκίνηση και δάκρυα από τον κόσμο του θεάτρου στην κηδεία του ηθοποιού 

κηδεία

Πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε σήμερα στο νεκροταφείο Ζωγράφου για το «ύστατο χαίρε» στον μεγάλο ηθοποιό του θεάτρου Δάνη Κατρανίδη.

Συνοδεία συγγενών, φίλων και συναδέλφων οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.

Με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν, μεταξύ άλλων οι: Αντζελα Γκερέκου, Ελένη Ράντου, Σπύρος Μπιμπίλας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κυρίτσης, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Λάκης Λαζόπουλος, Καρτερός Κατσούλης.

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

κηδεια

