Πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε σήμερα στο νεκροταφείο Ζωγράφου για το «ύστατο χαίρε» στον μεγάλο ηθοποιό του θεάτρου Δάνη Κατρανίδη.

Συνοδεία συγγενών, φίλων και συναδέλφων οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.

Με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν, μεταξύ άλλων οι: Αντζελα Γκερέκου, Ελένη Ράντου, Σπύρος Μπιμπίλας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κυρίτσης, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Λάκης Λαζόπουλος, Καρτερός Κατσούλης.

