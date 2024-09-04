Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ανενόχλητοι στη Ρόδο οι παράνομοι μετανάστες

Για την κατάσταση που επικρατεί στη Ρόδο με τις αφίξεις παράνομων μεταναστών μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης.

«Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, Ρόδος, Σύμη και Τήλος βάλλονται καθημερινά από κύματα παράνομων μεταναστών καθώς οι διακινητές έχουν εντοπίσει ότι εδώ υπάρχει έλλειψη φύλαξης.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 7-8 λιμενικοί που μπορούν να επανδρώσουν τα σκάφη και να κάνουν ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο 8 άτομα είναι πάρα πολύ δύσκολη να καλύψουν όλη αυτή την περιοχή» δήλωσε ο κος Κολιάδης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρόδου, οι μετανάστες – πολλοί από τους οποίους νεαροί, όχι μόνο οικογένειες – κυκλοφορούν ελεύθεροι σε όλο το νησί.

«Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε για λόγους ασφαλείας – για τα χωριά κυρίως - είναι να τους μετακινούμε στο κέντρο της πόλης, σε χώρο κοντά στο Λιμενικό και την Αστυνομική Διεύθυνση, για να γίνεται το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία που απαιτείται για τη μεταφορά τους στις διάφορες δομές της χώρας» δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

