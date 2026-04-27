«Τι ομάδα είστε;» - Επίθεση σε παρέα νεαρών στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο δύο άτομα

Άγριο επεισόδιο με ξεκάθαρα οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Κηπούπολης. Μια ομάδα περίπου δέκα κουκουλοφόρων επιτέθηκε απρόκλητα σε τέσσερις νεαρούς που κάθονταν σε πάρκο της οδού Φιλελλήνων, απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, οι δράστες τους πλησίασαν, τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε;» και αμέσως μετά άρχισαν να τους χτυπούν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου τους έγιναν ράμματα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου διερευνούν το περιστατικό, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν πίσω από την επίθεση κρύβεται οργανωμένη δράση ή κάποια άλλη αιτία.

Πηγή: skai.gr

