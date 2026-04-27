Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οδηγήθηκαν ο 21χρονος φίλος του δράστη και δύο 20χρονες γυναίκες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Το δικαστήριο, παρουσία και των τριών κατηγορουμένων, διέκοψε τη διαδικασία και όρισε νέα δικάσιμο για τις 20 Μαΐου, σύμφωνα με το ERTnews.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόκειται για τον 21χρονο φίλο του δράστη, την 20χρονη πρώην σύντροφο του θύματος, η οποία φέρεται να έχει σχέση με τον 20χρονο δράστη, καθώς και μια συνομήλικη φίλη της.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά τη δολοφονία του 27χρονου και για αρκετές ώρες, οι κατηγορούμενοι διέμειναν όλοι μαζί σε μισθωμένο σπίτι, παρότι φέρονται να γνώριζαν τι είχε προηγηθεί, χωρίς να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τη μεταγωγή τους να γίνεται από τη ΓΑΔΑ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του φίλου του 20χρονου δράστη, Νικόλαος Λιμπάντσης, υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

«Δεν υπάρχει καμία υπόθαλψη εγκληματία. Ο άνθρωπος την επόμενη ημέρα, μόλις ξεπέρασε το σοκ στο οποίο βρισκόταν, πήγε χωρίς καθυστέρηση και δήλωσε όσα γνώριζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν αρχικά αναβολή, αίτημα που απορρίφθηκε. Ωστόσο, το δικαστήριο προχώρησε τελικά σε διακοπή της δίκης για τις 20 Μαΐου. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων προέβαλαν κώλυμα και για τη νέα ημερομηνία, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας μέσα στην αίθουσα ότι πρόκειται για «ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

Την ίδια ώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 27χρονου, τον οποίο φέρεται να σκότωσε με κρητικό μαχαίρι. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και χρήση όπλου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Βαγγέλης Μπιτσαξής, σε δηλώσεις του έχει τονίσει ότι ο εντολέας του δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. «Δεν επιθυμούσε να τον σκοτώσει. Δεν πήγε εκεί για να αφαιρέσει μια ζωή. Το μαχαίρι το είχε πάνω του γιατί φοβόταν», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.