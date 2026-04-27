Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Ναρκωτικά και αλκοόλ έδειξαν οι τοξικολογικές

Nέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά καθώς έγιναν γνωστά τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η νεαρή κοπέλα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και είχε καταναλώσει αλκοόλ το βράδυ του θανάτου της. Συγκεκριμένα, έχουν ανιχνευθεί κάνναβη και κοκαΐνη ενώ εντοπίστηκε και μικρή ποσότητα αλκοόλ, όπως μεταδίδει η Καθημερινή.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα. Πρόκειται για τον 23χρονο φίλο της, έναν 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο.

Τι κατέθεσε ο 26χρονος

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 26χρονος στην πολύωρη απολογία του, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και εκείνος προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες από άτομο που γνώριζε. Οπως κατέθεσε, στη συνέχεια έγινε χρήση των ουσιών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία.

Ο 26χρονος υποστήριξε ότι νόμισε πως η κοπέλα είχε υποστεί επιληπτική κρίση και προσπάθησε να της ανοίξει το στόμα, ισχυριζόμενος πως εκείνη τον δάγκωσε. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δικαιολογήσει τις σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στον χώρο, οι οποίες –σύμφωνα με τα λεγόμενά του– προέρχονται από τον ίδιο. Ζήτησε μάλιστα να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, δηλώνοντας ότι ακόμη φέρει εμφανή σημάδια από το δάγκωμα στο χέρι του.

Πηγή: skai.gr

