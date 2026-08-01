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Θύμα τηλεφωνικής απάτης 81χρονη στο Μεσολόγγι – Έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την έπεισε ότι θα έπρεπε να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της

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Περιπολικό

Νέα υπόθεση απάτης με θύμα 81χρονη γυναίκα καταγγέλθηκε στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την έπεισε ότι θα έπρεπε να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταγραφή τους μέσω δορυφορικού συστήματος.

Η 81χρονη τοποθέτησε σε ένα κουτί τα κοσμήματά της, τα οποία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχουν συνολική αξία που αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Άφησε στο μπαλκόνι του σπιτιού της το κουτί. Ένα άτομο πήγε πήρε το κουτί ενώ συνεργός του τον περίμενε με δίκυκλο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: κοσμήματα
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