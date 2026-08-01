Θύμα τηλεφωνικής απάτης 81χρονη στο Μεσολόγγι – Έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Νέα υπόθεση απάτης με θύμα 81χρονη γυναίκα καταγγέλθηκε στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την έπεισε ότι θα έπρεπε να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταγραφή τους μέσω δορυφορικού συστήματος.

Η 81χρονη τοποθέτησε σε ένα κουτί τα κοσμήματά της, τα οποία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχουν συνολική αξία που αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Άφησε στο μπαλκόνι του σπιτιού της το κουτί. Ένα άτομο πήγε πήρε το κουτί ενώ συνεργός του τον περίμενε με δίκυκλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.