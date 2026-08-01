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Συνελήφθη 57χρονος στη Μύκονο για εκβίαση – Ζητούσε 50.000 ευρώ για να σταματήσει ψευδείς καταγγελίες

Οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το ποσό των 50.000 ευρώ και το παρέδωσαν στον κατηγορούμενο σε προκαθορισμένη συνάντηση για τη σύλληψή του

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Συνελήφθη 57χρονος στη Μύκονο

Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της.

Ύστερα από άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον 57χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση.

Τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Μύκονος σύλληψη έγκλημα προσαγωγή Ελληνική Αστυνομία
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