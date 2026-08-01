Τη σοβαρότητα της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό περιέγραψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δημήτρης Παγώνης, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και, δυστυχώς, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Η ενημέρωση που έχω κάνει λόγο για περισσότερες από 100 έως 150 κατοικίες που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά», ανέφερε.

Ο κ. Παγώνης τόνισε ότι οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

«Με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους φοβόμαστε συνεχώς αναζωπυρώσεις. Ακόμη και οι ήδη καμένες εκτάσεις ξαναπαίρνουν φωτιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, υπογράμμισε ότι, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση.

«Οι δυνάμεις είναι πολλές, όμως οι άνεμοι είναι ακραίοι. Έχω ζήσει και τις πυρκαγιές του 2021, αλλά αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν πρωτοφανές. Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ πιστεύαμε ότι είχαμε σώσει τον οικισμό, η φωτιά άλλαξε πορεία και μας περικύκλωσε», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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