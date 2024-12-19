Κύκλωμα φαίνεται να διακινούσε αναβολικά σκευάσματα μέσω καταστημάτων με είδη διατροφής αλλά και διαδικτυακά (e-shop), ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών ένας αθλητής του body building, ο αδελφός του κι ο πατέρας τους. Προηγήθηκε έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, όπου λειτουργούσαν καταστήματα.

Εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της θέσης σε κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων, των νόμων περί τροφίμων και περί αθλητισμού, όπως επίσης για συμμορία.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, απ' όπου πήραν προθεσμία και παραμένουν κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

