Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών - 5 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και αθλητής του body building

Εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση - Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν ωστόσο, παραμένουν κρατούμενοι

Κύκλωμα με αναβολικά

Κύκλωμα φαίνεται να διακινούσε αναβολικά σκευάσματα μέσω καταστημάτων με είδη διατροφής αλλά και διαδικτυακά (e-shop), ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών ένας αθλητής του body building, ο αδελφός του κι ο πατέρας τους. Προηγήθηκε έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, όπου λειτουργούσαν καταστήματα.

Εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της θέσης σε κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων, των νόμων περί τροφίμων και περί αθλητισμού, όπως επίσης για συμμορία.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, απ' όπου πήραν προθεσμία και παραμένουν κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κύκλωμα συλλήψεις
