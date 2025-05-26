Υπάλληλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντόπισε το πρωί της Δευτέρας σε υπόγειο κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής, τρεις σακούλες που περιείχαν, συνολικά, 49 ακέραιες αυτοσχέδιες εμπρηστικές-εκρηκτικές κατασκευές (βόμβες μολότοφ).

Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι κάποιες εξ’ αυτών έφεραν προσαρμοσμένες πυροτεχνικές κατασκευές και φιαλίδια βουτανίου. Ακολούθησε έρευνα του χώρου κατά την οποία εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υλικά που συνθέτουν τις αυτοσχέδιες εμπρηστικές – εκρηκτικές κατασκευές.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-49 ακέραιες αυτοσχέδιες εμπρηστικές – εκρηκτικές κατασκευές

-2 μπιτόνια κενά περιεχομένου με έντονη οσμή εύφλεκτου υλικού

-Μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό

-μάσκα μιας χρήσης

-3 ζευγάρια γάντια, κατά περίπτωση, εργασίας και μιας χρήσης

-5 σφουγγάρια

-3 γυάλινες φιάλες κενές περιεχομένου

-4 πλαστικές φιάλες που έφεραν την ένδειξη “Βενζίνη” και

- Πλήθος τεμαχίων υφάσματος (ρετάλια).

Αρμόδιο συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος κλήθηκε και μετέβη για φωτογράφιση και εξερεύνηση του χώρου.

Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

