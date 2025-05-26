Τελεσίδικα ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια είναι πλέον ο αστυνομικός -οδηγός υπηρεσιακού οχήματος της Ντόρας Μπακογιάννη, για το θανατηφόρο τροχαίο, έξω από τη Βουλή που κόστισε τη ζωή στον 23χρονο Ιάσονα Λαλαούνη, στις 12 Μαρτίου του 2021.

Ο αστυνομικός που έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με τριετή αναστολή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραιτήθηκε, ενώπιον του δικαστηρίου, από την έφεση που είχε καταθέσει για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Σε δήλωση που προσκόμισε η υπεράσπισή του, εκφράζει τη μεταμέλειά του, τονίζοντας πως η κίνησή του αυτή, είναι το μόνο που μπορεί να κάνει για να δείξει ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Συγκεκριμένα αναφέρει «έχω εκφράσει επανειλημμένα τη μεταμέλειά μου. Γνωρίζω ότι η παραίτησή μου αυτή δεν θα απαλύνει σε καμία περίπτωση τον πόνο της οικογένειας του Ιάσωνα. Γνωρίζω ότι η ακροαματική διαδικασία ενώπιον Σας θα επαναφέρει δυσάρεστες μνήμες στους συγγενείς του θύματος και για το λόγο αυτό παραιτούμαι από το ένδικο μέσο της έφεσης».

Το δικαστήριο, πρωτοδίκως, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα δεν είχε αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο αστυνομικό, θεωρώντας βαρύτατη την αμέλειά του, να στρίψει αριστερά στη Β. Σοφίας για να εισέλθει στον προαύλιο χώρο της Βουλής, παρά τη σήμανση στο οδόστρωμα για αναγκαστική ευθεία πορεία, κλείνοντας το δρόμο στον 23χρονο άτυχο μοτοσυκλετιστή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Πηγή: skai.gr

