Χαλάνδρι: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση του 45χρονου οδηγού που έπεσε σε στάση- Εξετάζεται αν το έκανε σκόπιμα

Οι αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ να έπεσε σκόπιμα στη στάση θέλοντας να μιμηθεί ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί στο εξωτερικό

Χαλάνδρι

Του Μάκη Συνοδινού

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΙΧ οχήματος που έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 65-67, το περασμένο Σάββατο στο Χαλάνδρι παρασύροντας τρεις γυναίκες. Η υπόθεση έχει ανατεθεί πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα στο Ανθρωποκτονιών και όχι στην Τροχαία.

Οι αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ να έπεσε σκόπιμα στη στάση θέλοντας να μιμηθεί ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί στο εξωτερικό.

Το σενάριο αυτό ενισχύει και το γεγονός πως ο 45χρονος προσπέρασε τη στάση και κατόπιν έκανε αναστροφή. Την ώρα που επέστρεφε από το ίδιο σημείο έπεσε πάνω στη στάση τραυματίζοντας τις τρεις γυναίκες. 

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για «απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή».

