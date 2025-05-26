Του Μάκη Συνοδινού

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΙΧ οχήματος που έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 65-67, το περασμένο Σάββατο στο Χαλάνδρι παρασύροντας τρεις γυναίκες. Η υπόθεση έχει ανατεθεί πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα στο Ανθρωποκτονιών και όχι στην Τροχαία.

Οι αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ να έπεσε σκόπιμα στη στάση θέλοντας να μιμηθεί ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί στο εξωτερικό.

Το σενάριο αυτό ενισχύει και το γεγονός πως ο 45χρονος προσπέρασε τη στάση και κατόπιν έκανε αναστροφή. Την ώρα που επέστρεφε από το ίδιο σημείο έπεσε πάνω στη στάση τραυματίζοντας τις τρεις γυναίκες.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για «απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.