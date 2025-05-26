Σοβαρό ατύχημα είχε ένας 39χρονος οδηγός μηχανής από τη Βουλγαρία ο οποίος έκανε προπόνηση στην πίστα του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο 39χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής η οποία ανετράπη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο οδηγός διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

