Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λεπτοκαρυάς μία ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 70 ετών, ύψους 1,65 μ., με σγουρά ξανθά μαλλιά, η οποία φορούσε μαύρο μαγιό, αλλά παραμένει ακόμη αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον τοπικό ιατρό, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα κατά τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ότι ένας 68χρονος ημεδαπός είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Κατερίνης.

Στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

