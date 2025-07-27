Η δύσκολη μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα στην Εύβοια, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες εθελοντών και κατοίκους να προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά που ξεκίνησε χθες από την περιοχή Παραγάλι Πισσώνα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γύρω περιοχές.

Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, καθώς εκατοντάδες ενεργές εστίες αποτέφρωσαν ό,τι απέμεινε από τις περσινές μεγάλες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, μέσα στη δύσκολη κατάσταση, ξεχώρισε η συγκινητική προσπάθεια εθελοντών της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησαν, οι εθελοντές εντόπισαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα νεογέννητο μοσχαράκι, το οποίο βρισκόταν εξαντλημένο στο έδαφος. Του προσέφεραν νερό και φροντίδα, μέχρι να κανονιστεί η ασφαλής μεταφορά του σε κτηνίατρο, σε μια εικόνα που αποτυπώνει την αλληλεγγύη στις πιο δύσκολες στιγμές.

6 τραυματίες πυροσβέστες

Υπενθυμίζεται ότι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν χθες στο νοσοκομείο Χαλκίδας συνολικά 6 πυροσβέστες εκ των οποίων 2 με εγκαύματα και 4 με παθολογικά προβλήματα. Στο σημείο επιχειρούν εκτός από εναέρια μέσα και 135 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, 38 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου.

Εντείνεται η ανησυχία για τον απολογισμό

Αν και τα βλέμματα παραμένουν ακόμη στραμμένα στην προσπάθεια των επίγειων και εναέριων δυνάμεων να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, οι πρώτες εικόνες από την αποτίμηση των ζημιών είναι εφιαλτικές.

Ενώ πυροσβεστικές και υποστηρικτικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή, κάτοικοι και τοπικοί φορείς αγωνιούν για την τελική αποτίμηση.

Οι φλόγες έχουν απανθράκωσαν χιλιάδες στρέμματα δάσους, αποτεφρώνοντας ό,τι είχε απομείνει από τις περσινές πυρκαγιές. Παράλληλα, χιλιάδες σταβλισμένα ζώα χάθηκαν, καθώς η φωτιά εισέβαλε σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, διάσπαρτες στην πληγείσα περιοχή. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που πυροσβέστες κινδύνεψαν να εγκλωβιστούν στις φλόγες, προσπαθώντας να διασώσουν ό,τι μπορούσαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τη νύχτα, οι απώλειες δεν περιορίζονται μόνο στο ζωικό κεφάλαιο. Καταστροφές υπέστησαν επίσης τοπικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες, με ανθρώπους του μόχθου να βλέπουν κόπους μιας ζωής να χάνονται στις φλόγες.

Από το ξημέρωμα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ άρχισαν εργασίες αποκατάστασης των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν το ρεύμα σε περιοχές που από χθες παραμένουν στο σκοτάδι.

Δεν είναι λίγα τα χωριά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και στην υδροδότηση, καθώς η πολύωρη διακοπή ρεύματος έθεσε εκτός λειτουργίας αντλητικά συγκροτήματα, με αποτέλεσμα οι διακοπές στην παροχή να είναι συνεχείς και εκτεταμένες.

