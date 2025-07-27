Απελπισία προκαλούν οι εικόνες που καταφθάνουν από το Κρυονέρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η οποία δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά της.

Η επόμενη μέρα φέρνει στο φως το μέγεθος της καταστροφής: σπίτια κατεστραμμένα, περιουσίες χαμένες, και κάτοικοι βυθισμένοι στην απόγνωση καθώς αντικρίζουν το βιος μιας ζωής να έχει γίνει στάχτη.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες μέχρι τέλους.

Πολλά σπίτια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για φαινόμενα πλιάτσικου στις καμένες περιουσίες. Γι' αυτό τον λόγο, η αστυνομία έχει εντείνει τις περιπολίες στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποτραπούν τυχόν λεηλασίες καθώς οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους, με την ελπίδα να διασώσουν ό,τι απέμεινε από την πύρινη καταστροφή.

