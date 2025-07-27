Λογαριασμός
Δράμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 21χρονο νεκρό και δύο τραυματίες

ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 21χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

τροχαίο Δράμα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην επαρχιακή οδό Δράμας – Σιδηρόνερου, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 21χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την ανατροπή του οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 21χρονος συνεπιβάτης, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο οδηγός και ένας ακόμη 21χρονος συνοδηγός. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύονται.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

