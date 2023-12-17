Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο του Βόλου.

Ειδικότερα, στις 05.00 το πρωί ΙΧ αυτοκίνητο, που πιθανότατα είναι κλεμμένο εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο στη διασταύρωση των πεζοδρόμων Ερμού και Σπυρίδη, σπάζοντας την κεντρική πόρτα, σύμφωνα με το TheNewspaper.gr.

Οι δύο δράστες κατέβηκαν από το όχημα και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης αξίας, που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Το κόστος της ζημιάς που υπέστη η πόρτα και ο μηχανισμός ασφαλείας ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

Πηγή: Thenewspaper.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.